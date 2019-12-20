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Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden İsrail hakkında flaş karar!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.12.2019 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019
UCM'DEN İSRAİL HAKKINDA FLAŞ KARAR!

Gelen son dakika haberine göre; (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, 'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istediğini duyurdu.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'na bağlı olan farklı ülkelerdeki sosyal ve sivil hak savunucusu örgütlerin imzasıyla hazırlanan mektup, Uluslararası İnsan Hakları Günü olan 10 Aralık'ta (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda'ya sunulmuştu.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan, Özgürlük Filosu Koalisyonu üyelerinden Rumbo a Gaza adlı İspanyol sivil toplum kuruluşu, "İşgal altındaki topraklarında, tarafından işlenen olası savaş suçlarının UCM tarafından araştırılmasını istediklerini" kaydetmişti.

BEKLENEN HABER GELDİ

Rumbo a Gaza'nın açıklamasında, işgal topraklarındaki Filistin'in durumuyla ilgili soruşturma talebinin 5 yıldır UCM'de ön incelemede bekletildiği belirtilerek, resmi bir soruşturmanın bir an önce açılmasının talep edildiği vurgulanmıştı..

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istediğini duyurdu. Başsavcı Bensouda, yaptığı açıklamada "Tüm güvenilir bilgilerin kapsamlı, bağımsız ve objektif bir değerlendirmesinin ardından soruşturma açılmasına ilişkin tüm kriterlerin karşılandığını" duyurdu.

ADALETİN ÇIKARLARINA HİZMET EDECEK

Başsavcavcı Fatou Bensouda, yaptığı açıklamada "Soruşturmanın adaletin çıkarlarına hizmet etmeyeceğine inanmak için önemli bir neden yoktur." ifadelerine yer verdi.

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