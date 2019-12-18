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Son dakika: Yunanistan Türkiye'nin "İHA hamlesi"ni hazmedemedi! İsrail ve ABD kartını oynadı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.12.2019 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019
TÜRKİYE'NİN HAMLESİNİ HAZMEDEMEDİLER! İSRAİL VE ABD KARTINI OYNADI

Son dakika... 'nin 'ye konuşlandırdığı 'lar tarafını rahatsız etti. Bu durumu hazmedemeyen Yunanistan'ın, Türkiye'nin hamlesine karşı koymak için ve yapımı İHA satın alacağı bildirildi.

'nin 'deki sondaj çalışmalarıyla başlattığı süreç kapsamında 'nın bölgede bulunan sondaj ve savaş gemilerini korumak amacıyla silahlı ve silahsız insansız hava araçlarını (SİHA-) göndermesinin ardından 'dan bir karşı adım geldi.

YUNANİSTAN ABD VE İSRAİL YAPIMI İHA SATIN ALACAK

İngiliz 'ın aktardığı son dakika haberine göre, Türkiye, Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini sürdürürken Kuzey Kıbrıs'a yolladığı İHA'lara karşı kullanılabilecek ve yapımı İHA filosu satın alacak.



GECE YARISI MECLİSE BİLDİRDİ

Dün gece parlamentoya bilgi veren ve ABD'den 3, İsrail'den 2 İHA alınacağını söyleyen Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos, "Silahlı kuvvetlerimiz egemenliğimize yönelik potansiyeli tehlikelere karşı koymak için angajman kurallarını belirledi. Bu kurallara Türk İHA'larını hareket edemez hale getirmek de dahil" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEN AKDENİZ'DE FLAŞ HAMLE

Türkiye, ile imzalanan anlaşma sonrası harekete geçmiş, Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında bulunan Bayraktar TB2 tipi bir İHA'yı, 'deki Geçitkale Havaalanı'na indirmişti.

Fuat Oktay: İHA'mız, KKTC ve ülkemizin çıkarlarını koruyacak FUAT OKTAY: İHA'MIZ, KKTC VE ÜLKEMİZİN ÇIKARLARINI KORUYACAK
KKTC Bakanlar Kurulu’ndan flaş İHA ve SİHA kararı KKTC BAKANLAR KURULU’NDAN FLAŞ İHA VE SİHA KARARI
İlk İHA KKTC'ye iniş yaptı! İLK İHA KKTC'YE İNİŞ YAPTI!
Güvenlik güçlerine yüzlerce kamikaze İHA GÜVENLİK GÜÇLERİNE YÜZLERCE KAMİKAZE İHA

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Osman Osman

Yunanın ayranı yok içmeye. İHA alacaklarmış.

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cevapla 18.12.2019 18:09
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