Son dakika: Yunanistan Türkiye'nin "İHA hamlesi"ni hazmedemedi! İsrail ve ABD kartını oynadı
Son dakika... Türkiye'nin KKTC'ye konuşlandırdığı İHA'lar Yunanistan tarafını rahatsız etti. Bu durumu hazmedemeyen Yunanistan'ın, Türkiye'nin hamlesine karşı koymak için İsrail ve ABD yapımı İHA satın alacağı bildirildi.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla başlattığı süreç kapsamında Ankara'nın bölgede bulunan sondaj ve savaş gemilerini korumak amacıyla silahlı ve silahsız insansız hava araçlarını (SİHA-İHA) göndermesinin ardından Yunanistan'dan bir karşı adım geldi.
YUNANİSTAN ABD VE İSRAİL YAPIMI İHA SATIN ALACAK
İngiliz The Times'ın aktardığı son dakika haberine göre, Türkiye, Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini sürdürürken Kuzey Kıbrıs'a yolladığı İHA'lara karşı kullanılabilecek ABD ve İsrail yapımı İHA filosu satın alacak.
GECE YARISI MECLİSE BİLDİRDİ
Dün gece parlamentoya bilgi veren ve ABD'den 3, İsrail'den 2 İHA alınacağını söyleyen Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos, "Silahlı kuvvetlerimiz egemenliğimize yönelik potansiyeli tehlikelere karşı koymak için angajman kurallarını belirledi. Bu kurallara Türk İHA'larını hareket edemez hale getirmek de dahil" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'DEN AKDENİZ'DE FLAŞ HAMLE
Türkiye, Libya ile imzalanan anlaşma sonrası harekete geçmiş, Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında bulunan Bayraktar TB2 tipi bir İHA'yı, KKTC'deki Geçitkale Havaalanı'na indirmişti.
kalan karakter 1000
Yunanın ayranı yok içmeye. İHA alacaklarmış.cevapla 18.12.2019 18:09
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