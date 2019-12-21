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İsrail, Yunanistan ve Rum Kesimi’nden EastMed adımı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.12.2019
RUMLAR, TÜRKİYE'YE KARŞI İSRAİL'E SIĞINDI

, ve Rum Kesimi,  ile  arasında 27 Kasım'da imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırası sonrasında 'deki değişen dengeler karşısında siyasi girişimlerini sürdürmeye devam ediyor.  Bu amaçla üç ülke de Doğu Akdeniz'de var olan gazın Avrupa’ya taşınması amacıyla oluşturulan Doğu Akdeniz Boru Hattı (EastMed) projesinin imzalanması konusunda görüş birliğine vardı.

EastMed projesi, 'taki doğalgaz ve 'in doğalgazını, Güney Kıbrıs, ve İtalya üzerinden Avrupa'ya ihracatını hedefliyor.

'ye karşı atılacak adımlar konusunda İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasaidis ile bir görüşme yaptı. Netanyahu, Türkiye'nin ile yaptığı anlaşmayı kınadı.

'HEMEN İMZALAYALIM'

Konu ile ilgili açıklama yapan Rum Hükümet sözcüsü Kyriakos Kousios, Netanyahu ile Anastasaidis'in uzun bir telefon görüşmesi yaptığını söyledi. Rum sözcü, "İsrail Başbakan ile Anastasiades'in İsrail, Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan arasındaki EastMed Boru hattı ile ilgili anlaşmasının hemen imzalanmasını kararlaştıklarını" açıkladı.

Anastasiadis'in Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile de telefon görüşmesi yaptığı ve görüşmede "Türkiye'ye karşı nasıl ortak hareket edilmesi gerektiği konularının ele alındığı" kaydedildi. Anastasiadis'in pazartesi günü de Ürdün Kralı Abdullah ile telefonda konuşacağı duyuruldu.

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