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Fransa'dan Google'a 150 milyon euro'luk şok!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.12.2019 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019
FRANSA'DAN GOOGLE'A 150 MİLYON EURO'LUK ŞOK!

, arama motorlarında reklamcılara yönelik rekabete aykırı davrandığı gerekçesiyle internet devi 'a 150 milyon avro para cezası kesti.

Fransız basınında yer alan haberlere göre , 'un piyasadaki baskın konumunu kötüye kullandığını belirtti.

Kurum, arama motorlarında reklamcılara yönelik rekabete aykırı davrandığı gerekçesiyle Google'a 150 milyon avro para cezası verdi.

Google'ın Fransa Rekabet Kurumu'nun aldığı karara itiraz edeceği kaydedildi.

Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu (CNIL), kullanıcıların kişisel verilerinin kullanımı hakkında yeterince açık şekilde bilgilendirmediği gerekçesiyle ocak ayında Google'e 50 milyon avro ceza kesmişti.

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