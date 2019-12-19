Google neden açılmıyor? Google ve Youtube çöktü mü? Youtube Google erişim sorunu nedir?

Google sunucularında yaşanan yoğunluk nedeniyle , Balkan ülkelerinin bir kısmında ve Türkiye'de erişim sorunu yaşandı. Yaşanan sorun 1 saat kadar sürerken, Google hizmetleri arasında yer alan Youtube ve Gmail gibi sayfalara da erişim sağlanamadı. Google'daki sorun an itibarıyla aşıldı ve hizmetler yeniden kullanıma açıldı. Peki, Google neden çöktü? İşte Google hizmetlerinde yaşanan süreç ve detaylar...

GOOGLE VE YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ? CANLI YAYINDA AÇIKLADI - VİDEO