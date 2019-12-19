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Google neden açılmıyor? Google ve Youtube çöktü mü? Youtube Google erişim sorunu nedir?

Google sunucularında yaşanan yoğunluk nedeniyle , Balkan ülkelerinin bir kısmında ve Türkiye'de erişim sorunu yaşandı. Yaşanan sorun 1 saat kadar sürerken, Google hizmetleri arasında yer alan Youtube ve Gmail gibi sayfalara da erişim sağlanamadı. Google'daki sorun an itibarıyla aşıldı ve hizmetler yeniden kullanıma açıldı. Peki, Google neden çöktü? İşte Google hizmetlerinde yaşanan süreç ve detaylar...

GOOGLE VE YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ? CANLI YAYINDA AÇIKLADI - VİDEO

Giriş Tarihi: 19.12.2019 11:13 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 12:41
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Google neden açılmıyor? Google ve Youtube çöktü mü? Youtube Google erişim sorunu nedir?

Google hizmetleri Türkiye saati ile 11.00 sularında çöktü. Google'ın Bulgaristan'daki sunucularında yaşanan hata sonrası Gmail ve Youtube'a da girilemedi. Sorun 12.30 sıralarında çözülürken, vatandaşlar Google'a neden erişilemediğini araştırmaya başladı. Peki, Google neden çöktü? 1 saat içinde neler yaşandı? İşte detaylar...

GOOGLE VE YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ? CANLI YAYINDA AÇIKLADI - VİDEO

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Google neden açılmıyor? Google ve Youtube çöktü mü? Youtube Google erişim sorunu nedir?

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NDAN GOOGLE AÇIKLAMASI

Google'ın çökmesinin ardından ilk resmi açıklama Ulaştırma Bakanlığı'ndan geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr.Ömer Fatih Sayan, Google hizmetlerinde yaşanan sorunla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Yardımcısı Sayan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Google servislerinde global sorunlar (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir.

Türkiye'deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır.

USOM ekiplerimiz süreci yakından takip etmektedir.

Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalıdır.

GOOGLE VE YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ? CANLI YAYINDA AÇIKLADI - VİDEO

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Google neden açılmıyor? Google ve Youtube çöktü mü? Youtube Google erişim sorunu nedir?

GOOGLE NEDEN ÇÖKTÜ?

Google'ın Bulgaristan'da bulunan sunucularında ciddi bir yoğunluk yaşandı. Bu yoğunluk nedeniyle sunucular hata verdi. Google sorunu çözmek için çabalarken, sorun Türkiye'de yoğun şekilde hissedildi. Türkiye, Google bağlantısını Bulgaristan'daki sunucuların çıkış noktasından aldığı için sorunu yoğun şekilde hissetti.

GOOGLE VE YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ? CANLI YAYINDA AÇIKLADI - VİDEO

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Google neden açılmıyor? Google ve Youtube çöktü mü? Youtube Google erişim sorunu nedir?

DNS'LERDE PROBLEM YAŞANDI

Gelen ilk tespitlere göre Google DNS'lerindeki 'stability' problemi yaşandı ve bu nedenle de bağlantı isteklerine cevap alınamadı.

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Google neden açılmıyor? Google ve Youtube çöktü mü? Youtube Google erişim sorunu nedir?

SİBER SALDIRI YOK

Google'a bağlı sistemlere erişim sağlanamaması sonrası siber saldırı iddiaları ortaya atıldı. Ancak Türkiye'ye herhangi bir siber saldırı yapılmadı. Sorun tamamen Google'ın sunucuları ile alakalı.