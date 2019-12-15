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Google uygulamaları Türkiye’den kalkıyor mu? Google’dan flaş Android açıklaması!
Rekabet Kurulu, dünyanın en büyük arama motoru olan Google'a, haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle ceza kesti. Google uygulamalarının Android telefonlardan kaldırılacağı iddia edilmişti. Bu iddialar üzerine Google'dan flaş bir açıklama geldi. İşte, milyonlarca akıllı telefon kullanıcısını ilgilendiren açıklama!
Giriş Tarihi: 15.12.2019 19:41 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019 19:42
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