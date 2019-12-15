Google uygulamaları Türkiye’den kalkıyor mu? Google’dan flaş Android açıklaması!

Ortaya atılan iddialara göre; Türkiye Rekabet Kurumu'un Google'a 93 milyon TL'lik ceza kesmesi üzerine şirket, iş ortaklarına bir mektup göndererek Android telefonlara lisans verilmeyeceğini duyurdu. Bu uygulamalar arasında Google Search, Google Play, YouTube, Gmail ve diğer popüler Google uygulamaları yer alıyor.