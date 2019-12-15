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Google uygulamaları Türkiye’den kalkıyor mu? Google’dan flaş Android açıklaması!

Rekabet Kurulu, dünyanın en büyük arama motoru olan Google'a, haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle ceza kesti. Google uygulamalarının Android telefonlardan kaldırılacağı iddia edilmişti. Bu iddialar üzerine Google'dan flaş bir açıklama geldi. İşte, milyonlarca akıllı telefon kullanıcısını ilgilendiren açıklama!

Giriş Tarihi: 15.12.2019 19:41 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019 19:42
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Google uygulamaları Türkiye’den kalkıyor mu? Google’dan flaş Android açıklaması!

Rekabet Kurulu, dünyanın en büyük arama motoru olan Google'a, haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle ceza kesti. Google uygulamalarının Android telefonlardan kaldırılacağı iddia edilmişti. Bu iddialar üzerine Google'dan flaş bir açıklama geldi. İşte, milyonlarca akıllı telefon kullanıcısını ilgilendiren açıklama!

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Google uygulamaları Türkiye’den kalkıyor mu? Google’dan flaş Android açıklaması!

Ortaya atılan iddialara göre; Türkiye Rekabet Kurumu'un Google'a 93 milyon TL'lik ceza kesmesi üzerine şirket, iş ortaklarına bir mektup göndererek Android telefonlara lisans verilmeyeceğini duyurdu. Bu uygulamalar arasında Google Search, Google Play, YouTube, Gmail ve diğer popüler Google uygulamaları yer alıyor.

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Google uygulamaları Türkiye’den kalkıyor mu? Google’dan flaş Android açıklaması!

Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan Google, çıkan karar ile uyumlu hareket edebilmek adına Türkiye'deki iş ortaklarını uyardığını kabul etti.

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Google uygulamaları Türkiye’den kalkıyor mu? Google’dan flaş Android açıklaması!

Rekabet Kurulu, rekabete aykırı davrandığı gerekçesiyle Aralık'ta Google'a yönelik yaptırım kararı almıştı. Kurul, Google'ın 19 Eylül 2018'de Kurul kararı ile getirilen yükümlülükler çerçevesinde firmalarla yaptığı sözleşmelerde yapması gereken değişiklikleri gerçekleştirmediği sonucuna vardı. Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında yürütülen inceleme sonucunda Google'a 93 milyon lira ceza verilmesine karar verilmişti.

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Google uygulamaları Türkiye’den kalkıyor mu? Google’dan flaş Android açıklaması!

Google'dan yapılan resmi açıklama şöyle: "Ağustos ayında Rekabet Kurumu'nun kararı doğrultusunda Android iş ortaklarımızla yaptığımız anlaşmalarda değişiklikler yapmıştık.