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Samsung'dan Google açıklaması: "Yakından takip ediyoruz"

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 17.12.2019
SAMSUNG'DAN GOOGLE AÇIKLAMASI

, ’nun ’ın faaliyetleri ile ilgili aldığı kararı ve bununla ilgili süreçleri yakından takip ettiklerini duyurdu.

'den yapılan açıklamada, şirketin, 2020'de çıkacak yeni Galaxy ürünleri ile ilgili 'deki lansman çalışmalarına ve planlamalarına devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Samsung Electronics olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerin yasalarına göre ticari faaliyetlerimizi yürütüyoruz. tarafından yürütülen süreçle ilgili gelişmelere göre kullanıcılarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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