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Google soruşturmasında flaş gelişme!

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 19.12.2019
GOOGLE SORUŞTURMASINDA FLAŞ GELİŞME!

Rekabet Kurumu, hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısının 5 Şubat 2020'de yapılacağını açıkladı. Toplantıya katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin 27 Ocak mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekiyor.

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Reklamcılık ve Pazarlama Ltd Şti, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 5 Şubat 2020'de gerçekleştirilecek.

GOOGLE SORUŞTURMASINDA SÖZLÜ SAVUNMA AŞAMASINA GELİNDİ

Google'ın genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak çevrim içi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

Toplantıya katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 27 Ocak mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekiyor.

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