Rusya, YPG-PKK işgalindeki Tel Temr'e yerleşti!
Rus askerleri, terör örgütü YPG/PKK işgalinde bulunan Tel Temrbe beldesinde M4 karayolu geçişleri için gözlem noktası kurdu ve bölgeye zırhlı aralar konuşlandırıldı.
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin en büyük destekçisi Rusya, ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke ilinin Tel Temr beldesinde bir noktaya konuşlanarak gözlem noktası kurdu.
ZIRHLI ARAÇLAR KONUŞLANDIRILDI
Haseke'deki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, 70-80 kadar Rus askeri polisi, Haseke'nin güneybatısında yer alan Tel Temr'in kuzey girişindeki çiftliğe zırhlı araçlarıyla yerleşti.
RUSYA'DAN GÖZLEM NOKTASI
Barış Pınarı Harekatı bölgesinin güneydoğusunda, M4 karayolunun üzerinde yer alan belde, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor. Rus güçler, beldede M4 karayolu geçişleri için de gözlem noktası kurdu. Beldede Beşşar Esad rejimi güçlerinden de az sayıda unsur mevcut.
RUSYA'NIN SURİYE'DE NERELERDE ÜSSÜ VAR
Rus askerleri, beldeye yerleşmeden önce, çevredeki köylerde yaklaşık bir ay boyunca çok sayıda devriye gerçekleştirmişti.
Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla, ABD harekat mahalindeki üslerini boşaltırken, bunların bir kısmına Rusya girmişti. ABD'nin çekildiği ve YPG/PKK'nın işgalinde bulunan Tişrin Barajı, Sırrin, Sebit, Ayn İsa ve Münbiç'teki Saidiye üssünde, Rus güçleri konuşlanmıştı. Rus güçleri halihazırda Münbiç, Aynularab, Rakka ve Haseke'de en az 10 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.
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