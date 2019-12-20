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Rusya, YPG-PKK işgalindeki Tel Temr'e yerleşti!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.12.2019 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019
RUSYA O BÖLGEYE YERLEŞTİ

Rus askerleri, terör örgütü / işgalinde bulunan Tel Temrbe beldesinde karayolu geçişleri için gözlem noktası kurdu ve bölgeye zırhlı aralar konuşlandırıldı.

'de rejiminin en büyük destekçisi , ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke ilinin beldesinde bir noktaya konuşlanarak gözlem noktası kurdu.

ZIRHLI ARAÇLAR KONUŞLANDIRILDI

Haseke'deki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, 70-80 kadar Rus askeri polisi, Haseke'nin güneybatısında yer alan Tel Temr'in kuzey girişindeki çiftliğe zırhlı araçlarıyla yerleşti.

RUSYA'DAN GÖZLEM NOKTASI

bölgesinin güneydoğusunda, karayolunun üzerinde yer alan belde, terör örgütü /'nın işgalinde bulunuyor. Rus güçler, beldede M4 karayolu geçişleri için de gözlem noktası kurdu. Beldede Beşşar Esad rejimi güçlerinden de az sayıda unsur mevcut.

RUSYA'NIN SURİYE'DE NERELERDE ÜSSÜ VAR

Rus askerleri, beldeye yerleşmeden önce, çevredeki köylerde yaklaşık bir ay boyunca çok sayıda devriye gerçekleştirmişti.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla, harekat mahalindeki üslerini boşaltırken, bunların bir kısmına Rusya girmişti. ABD'nin çekildiği ve YPG/PKK'nın işgalinde bulunan Tişrin Barajı, Sırrin, Sebit, Ayn İsa ve 'teki Saidiye üssünde, Rus güçleri konuşlanmıştı. Rus güçleri halihazırda Münbiç, Aynularab, ve Haseke'de en az 10 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

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