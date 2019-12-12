12 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Dışişleri Bakanlığından ABD Senatosu'na tepki

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.12.2019
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN ABD SENATOSU'NA TEPKİ

, ABD Senatosu'nda 'ye yönelik yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısının Senato Dış İlişkiler Komitesi’nde kabul edilmesine gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kabulün hangi nedenle olduğunun bilindiği belirtilirken "Bunun nedeni, uzun zamandır itinayla hazırlanan projeye indirdiğimiz ağır darbeden kaynaklanan derin hayal kırıklığıdır." ifadeleri kullanıldı.

, ABD Senatosu'nda 'ye yönelik yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısının Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde kabul edilmesine gösterdi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Barış Pınarı Harekatımız ve S-400 sistemi gerekçesiyle ülkemize yaptırım uygulanmasını öngören bir yasa tasarısının ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi'nde hangi saiklerle kabul edildiğini biliyoruz. Bunun nedeni, uzun zamandır itinayla hazırlanan projeye indirdiğimiz ağır darbeden kaynaklanan derin hayal kırıklığıdır.

Son dönemde Kongre'nin her iki kanadında iç siyasi hesaplarla yürütülen ve Türkiye aleyhtarı malum çevrelerce de desteklenen girişimler, milli güvenliğimizle ilgili egemen kararlarımıza saygısızlığın yeni bir tezahürüdür. Bu girişimler, Türk-ABD ilişkilerine zarar vermenin ötesinde bir işlev görmemektedir.

Temsilciler Meclisi'nin 29 Ekim'de kabul ettiği benzer içerikli bir yasa tasarısına gerekli tepkiyi vermiştik. Bu kez Senato'nun gündemine alınmaya çalışılan tasarı, yaptığımız izahatların anlaşılmak istenmediğini gösteriyor.

ABD Kongresini, Türk-ABD ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak geçtiğimiz haftalarda en üst düzeyde teyit edilen ortak hedeflerimize zarar vermeyecek yapıcı bir tutum benimsemeye ve aklıselimle hareket etmeye çağırıyoruz."

ABD Savunma Bakanı Mark Esper'den Temsilciler Meclisi'ne 'Türkiye' brifingi ABD SAVUNMA BAKANI MARK ESPER'DEN TEMSİLCİLER MECLİSİ'NE 'TÜRKİYE' BRİFİNGİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN