Dışişleri Bakanlığından ABD Senatosu'na tepki
Dışişleri Bakanlığı, ABD Senatosu'nda Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısının Senato Dış İlişkiler Komitesi’nde kabul edilmesine sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kabulün hangi nedenle olduğunun bilindiği belirtilirken "Bunun nedeni, uzun zamandır itinayla hazırlanan projeye indirdiğimiz ağır darbeden kaynaklanan derin hayal kırıklığıdır." ifadeleri kullanıldı.
Dışişleri Bakanlığı, ABD Senatosu'nda Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısının Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde kabul edilmesine sert tepki gösterdi.
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Barış Pınarı Harekatımız ve S-400 sistemi gerekçesiyle ülkemize yaptırım uygulanmasını öngören bir yasa tasarısının ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi'nde hangi saiklerle kabul edildiğini biliyoruz. Bunun nedeni, uzun zamandır itinayla hazırlanan projeye indirdiğimiz ağır darbeden kaynaklanan derin hayal kırıklığıdır.
Son dönemde Kongre'nin her iki kanadında iç siyasi hesaplarla yürütülen ve Türkiye aleyhtarı malum çevrelerce de desteklenen girişimler, milli güvenliğimizle ilgili egemen kararlarımıza saygısızlığın yeni bir tezahürüdür. Bu girişimler, Türk-ABD ilişkilerine zarar vermenin ötesinde bir işlev görmemektedir.
Temsilciler Meclisi'nin 29 Ekim'de kabul ettiği benzer içerikli bir yasa tasarısına gerekli tepkiyi vermiştik. Bu kez Senato'nun gündemine alınmaya çalışılan tasarı, yaptığımız izahatların anlaşılmak istenmediğini gösteriyor.
ABD Kongresini, Türk-ABD ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak geçtiğimiz haftalarda en üst düzeyde teyit edilen ortak hedeflerimize zarar vermeyecek yapıcı bir tutum benimsemeye ve aklıselimle hareket etmeye çağırıyoruz."
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