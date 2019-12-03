Son dakika: Trump'tan Macron'a flaş NATO yanıtı
ABD Başkanı Donald Trump'tan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti" açıklamasına tepki geldi. Trump, "NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti demek oldukça küçük düşürücü.” dedi. Ayrıca Trump, "Türkiye ile iyi ilişkilerimiz var. Yeterince uzun süre sınırlarında kaldık, artık sınırlarından çekildik. İyi iş çıkarıyorlar" dedi ve "Erdoğan ile iyi anlaşıyorum, Türkiye çok iyi bir NATO üyesi" ifadelerine yer verdi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Başkanı Donald Trump, Londra'da NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında bir araya geldi.
Trump, burada yaptığı konuşmada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' açıklamasına ilişkin, "Çok saygısızca." değerlendirmesinde bulundu.
Trump, "Türkiye de 'Macron'un kendi beyin ölümü gerçekleşti' dedi." diye konuştu.
FRANSA'YA "VERGİ" YANITI
Öte yandan ABD Başkanı Trump, "Fransa'nın Amerikan şirketlerine vergi uygulamasını istemiyorum, vergi uygulayacak biri varsa o da ABD'dir, Fransa değil." şeklinde konuştu.
"ERDOĞAN İLE İYİ ANLAŞIYORUM, TÜRKİYE ÇOK İYİ BİR NATO ÜYESİ"
Ayrıca Trump, "Türkiye ile iyi ilişkilerimiz var. Yeterince uzun süre sınırlarında kaldık, artık sınırlarından çekildik. İyi iş çıkarıyorlar" dedi ve "Erdoğan ile iyi anlaşıyorum, Türkiye çok iyi bir NATO üyesi" ifadelerine yer verdi.
"TÜRKİYE BAĞDADİ OPERASYONUNDA BİZE ÇOK YARDIMCI OLDU"
ABD Başkanı Trump, "Bagdadi operasyonunda Türkiye çok yardımcı oldu. Daha iyisini yapamazdı, daha fazla destek veremezdi" diye konuştu.
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