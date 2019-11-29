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29.11.2019

Son dakika: Erdoğan'dan Macron’a sert tepki: Önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe Küçükyalı’da düzenlenen Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Temel Atma Töreni’nde hitap etti. Başkan Erdoğan, Macron’un küstah açıklamalarına sert tepki göstererek, "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir diyor. Sayın Macron önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir. Türkiye'nin güvenliği Avrupa'nın güvenliği demektir. Türkiye'yi NATO'dan çıkarmak - çıkarmamak... Bu senin haddine mi? Böyle bir şeyin kararını senin verme yetkin var mı?"' dedi. Fransa'nın Suriye'de bulunması konusunda da değinen Erdoğan, "Senin orada bulunmaya hak ve selahiyetin yok. Seni rejim de davet etmiş değil." şeklinde konuştu.

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe Küçükyalı'da düzenlenen Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Temel Atma Töreni'nde hitap etti. Başkan Erdoğan, Macron'un küstah açıklamalarına sert tepki gösterdi.

MACRON'A ÇOK SERT TEPKİ

Türkiye ile ilgili hazım sorunu yaşayanların giderek arttığını görüyoruz. Son örneği NATO tartışmalarıdır. Hiç risk almayan hep kazanmaya alışmış kimi ülkeler, Türkiye'nin kendi hakkını, hukukunu, egemenliğini koruma çabalarına tahammül edemiyor. Fransa Cumhurbaşkanı'nın son açıklamaları bu hastalıklı sığ anlayışın örneklerinden biridir. Fransa Cumhurbaşkanı 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir' diyor. Sayın Macron bak Türkiye'den sesleniyorum, NATO'da da söyleyeceğim, önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir. Çünkü bu ifadeler ancak senin türündeki beyin ölümü gerçekleşmiş olanlara yakışır. Sen bir defa NATO'ya karşı yerine getirmen gereken vecibelerini yerine getirmiyorsun. NATO'ya ödemen gereken paraları bile doğru dürüst ödemezsin ama hava atmaya gelince hava atarsın. Türkiye'yi NATO'dan çıkarmak-çıkarmamak... Bu senin haddine mi? Böyle bir şeyin kararını senin verme yetkin var mı?

FRANSA'NIN SURİYE'DE BULUNMASI

Ülkemizin haklı hassasiyetlerini hiçe sayıp en küçük bir ilgilerinin olmadığı Suriye'de tırnak tutturmaya çalışan Fransa'nın ta kendisidir. (Fransa'nın Suriye'de bulunması) Senin orada bulunmaya hak ve selahiyetin yok. Seni rejim de davet etmiş değil. Türkiye'nin güvenliği Avrupa'nın güvenliği demektir.

MACRON NE DEMİŞTİ?

Macron, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Paris'te düzenledikleri ortak basın toplantısında, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Müttefikimiz Türkiye'nin güvenlik kaygılarının son derece farkındayım. Çok sayıda terör saldırılarına maruz kaldılar. Bununla birlikte, hem DAEŞ karşıtı koalisyon için tehdit oluşturan bir askeri hareket yapıp hem de birlik ve destek beklenemez" demişti.

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