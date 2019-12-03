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Bakan Albayrak'tan Dünya Engelliler Günü mesajı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.12.2019
BAKAN ALBAYRAK'TAN DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJI

Son dakika haberine göre; , hesabından 3 Aralık günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

, 3 Aralık günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Bakan Albayrak hesabından yaptığı paylaşımda;

"Birlikte olduğumuzda, el ele verdiğimizde aşamayacağımız hiçbir engel yok. Dünya Engelliler Günü'nün engelsiz bir yaşam için farkındalığımızın güçlenmesine vesile olmasını dilerim." dedi.

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