Bakan Albayrak'tan Dünya Engelliler Günü mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

"Birlikte olduğumuzda, el ele verdiğimizde aşamayacağımız hiçbir engel yok. Dünya Engelliler Günü'nün engelsiz bir yaşam için farkındalığımızın güçlenmesine vesile olmasını dilerim." dedi.