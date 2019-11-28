Yeni Zelanda Başbakanı 40 yıl önceki uçak kazası için özür diledi
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 1979'da Antarktika’ya gezi uçuşu sırasında Erebus Dağı’na çarparak düşen Yeni Zelanda Havayolları (Air NZ) uçağında yaşamını yitiren 257 kişinin yakınlarından resmen özür diledi.Yeni Zelanda'nın Auckland Havalimanı'ndan 237 yolcu ve 20 kişilik mürettebatıyla 28 Aralık 1979'da kalktıktan sonra Antarktika'daki Erebus Dağı'na çarparak düşen 901 sefer sayılı McDonnell Douglas Dc-10-30 tipi yolcu uçağında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.
Yeni Zelanda Genel Valisi Dame Patsy Reddy ve mağdur yakınlarının ailelerinin de hazır bulunduğu Auckland Hükümet Konağı'nda gerçekleştirilen törende konuşan Başbakan Ardern, yapılan hataların şimdiye kadar kabul edilmemesinin sadece aileler için hayatı zorlaştırdığını vurgulayarak, şunları söyledi:
"40 yıl sonra, o dönemde mülkiyetinin tamamı devlete ait hava yolu şirketinin neden olduğu kazada sevdiklerinizi kaybettiğiniz için bugünkü hükümet adına özür dileme zamanı geldi. Bu özrü tüm kalbimle ve ulaşabildiği herkesten diliyorum. Yaşadığınız acıları hiçbir zaman bilemeyeceğiz ama bildiğimiz şey özür dilerim demenin zamanı geldi. Özür diliyorum."
Kazadan sonra mağdur yakınlarına karşı sorumlulukların yerine getirilmediğini dile getiren Air NZ Yönetim Kurulu Başkanı Dame Therese Walsh da "40 yıl önce yolcuların ve mürettebatının güvenliğini sağlamadığı için hava yolu adına özür dilerim." dedi.
Kazanın yaşandığı dönemde tamamı devlete ait olan Yeni Zelanda Havayollarının halihazırda yüzde 54 hissesi devlete ait.
Felaketten sonra yapılan ilk açıklamalarda pilotlar suçlanmış fakat halkın tepkisi üzerine kurulan Kraliyet Komisyonu tarafından elde edilen bulgulara göre hava yollarının hatalı olduğunu tespit edilmişti.
Yargıç Peter Mahon başkanlığındaki komisyon, kazanın felaketten önceki gece uçuş yolunun koordinatlarında yapılan değişiklikten kaynaklandığı sonucuna varmıştı.
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