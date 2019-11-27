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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den "Türkiye ve ABD" açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.11.2019 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019
NATO'DAN KRİTİK TÜRKİYE VE ABD AÇIKLAMASI

Genel Sekreteri , /PKK'nın da tehdit olarak yer aldığı NATO'nun Türkiye ile ilgili güvenlik planının yayımlanmasına 'nin itiraz etmesi, Türkiye'nin de NATO'nun Baltık ülkeleri hakkındaki güvenlik planının yayımlanmasına karşı çıkmasına ilişkin, "Tüm müttefikleri korumak için hem planımız, hem isteğimiz hem de kabiliyetimiz var” açıklamasında bulundu.

'nun erken uyarı ve gözlem uçakları (AWACS) filosunu geliştirmek için Boeing International ile yapılan anlaşma kapsamında Melsbroek Havalimanı'nda düzenlenen imza töreni sonrasında Stoltenberg, basının sorularını yanıtladı.

Stoltenberg, bunun esasen bir "iç NATO tartışması" olduğunu belirterek, "NATO'nun iç meselelerine girmeyeceğim. Ancak tüm müttefikleri korumak için hem planımız hem isteğimiz hem de kabiliyetimiz var." ifadelerini kullandı.

Basındaki haberlerde, 'nin /PYD/PKK'nın da tehdit olarak yer aldığı NATO'nun Türkiye ile ilgili savunma planının yayımlanmasına itiraz etmesi üzerine, Türkiye'nin de NATO'nun Baltık ülkeleri hakkındaki savunma planının yayımlanmasına karşı çıktığı iddia edilmişti.

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