28 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Kraliçe II. Elizabeth tahtı bırakıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.11.2019 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019
İNGİLTERE'Yİ SARSAN İDDİA: TAHTI BIRAKIYOR

, Kraliçe . 'in 18 ay içerisinde tahtı oğlu 'a bırakacağı haberiyle çalkalandı. 'un 'li sapık milyarder ile bağlantısı çıkması üzerine yetkileri alınmıştı. Bu nedenle tahtın sahibi olmak için en güçlü adayın Charles olduğu iddia edildi.

Prensi Andrew'un, dev bir fuhuş ağını kontrol ettiği belirtilen 'li milyarder ile yakınlığı kapsamında taciz skandalıyla çalkalanan İngiliz Kraliyet Sarayı, bu günlerde taht değişimini konuşmaya başladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN