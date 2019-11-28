Kraliçe II. Elizabeth tahtı bırakıyor

İngiltere, Kraliçe II. Elizabeth'in 18 ay içerisinde tahtı oğlu Prens Charles'a bırakacağı haberiyle çalkalandı. Prens Andrew'un ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantısı çıkması üzerine yetkileri alınmıştı. Bu nedenle tahtın sahibi olmak için en güçlü adayın Charles olduğu iddia edildi.

İngiltere Prensi Andrew'un, dev bir fuhuş ağını kontrol ettiği belirtilen ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ile yakınlığı kapsamında taciz skandalıyla çalkalanan İngiliz Kraliyet Sarayı, bu günlerde taht değişimini konuşmaya başladı.