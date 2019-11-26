Rusya'dan terör örgütü YPG-PKK'ya flaş uyarı: "ABD'nin desteğine..."
Rusya'dan terör örgütü YPG/PKK'ya önemli bir uyarı gedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'deki eylemleri hakkında konuştu. Lavrov, "PKK/YPG'nin Suriye'ye petrol için dönen ABD'nin desteğine güvenmesi iyi sonuçlanmaz. Kürtlere (PKK/YPG) kendi sözlerinde durmalarını ve konjonktür açısından şüpheli eylemlerde bulunmamalarını tavsiye ediyorum." dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İzlanda Dışişleri Bakanı Gudlaugur Thor Thordarson ile başkent Moskova'daki görüşmesinin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'deki eylemlerini değerlendirdi.
"ABD'NİN DESTEĞİNE GÜVENMEYİN"
YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde yapıcı olmayan eylemlerde bulunduğuna dikkati çeken Lavrov, "YPG/PKK'nın Suriye'ye petrol için dönen ABD'nin desteğine güvenmesi iyi sonuçlanmaz. Kürtlere, kendi sözlerinde durmalarını ve konjonktür açısından şüpheli eylemlerde bulunmamalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.
RUSYA'DAN "SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VE EGEMENLİĞİ" VURGUSU
Lavrov, YPG/PKK ile Beşar Esad rejimi arasında diyalog kurulması gerektiğini savunarak "Kürtlerin hakları, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesinde teslim edilebilir, Suriye yönetimiyle diyalog kurmaları gerek." ifadelerini kullandı.
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