26 Kasım 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Rusya'dan terör örgütü YPG-PKK'ya flaş uyarı: "ABD'nin desteğine..."

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.11.2019 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019
RUSYA'DAN YPG-PKK'YA FLAŞ UYARI: ABD'NİN DESTEĞİNE...

'dan terör örgütü YPG/PKK'ya önemli bir uyarı gedi. , terör örgütü YPG/PKK'nın 'deki eylemleri hakkında konuştu. Lavrov, "PKK/YPG'nin Suriye'ye için dönen 'nin desteğine güvenmesi iyi sonuçlanmaz. Kürtlere (PKK/YPG) kendi sözlerinde durmalarını ve konjonktür açısından şüpheli eylemlerde bulunmamalarını tavsiye ediyorum." dedi.

, İzlanda Dışişleri Bakanı Gudlaugur Thor Thordarson ile başkent 'daki görüşmesinin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında, terör örgütü YPG/PKK'nın 'deki eylemlerini değerlendirdi.

"ABD'NİN DESTEĞİNE GÜVENMEYİN"

YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde yapıcı olmayan eylemlerde bulunduğuna dikkati çeken Lavrov, "YPG/PKK'nın Suriye'ye için dönen 'nin desteğine güvenmesi iyi sonuçlanmaz. Kürtlere, kendi sözlerinde durmalarını ve konjonktür açısından şüpheli eylemlerde bulunmamalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.



RUSYA'DAN "SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VE EGEMENLİĞİ" VURGUSU

Lavrov, YPG/PKK ile rejimi arasında diyalog kurulması gerektiğini savunarak "Kürtlerin hakları, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesinde teslim edilebilir, Suriye yönetimiyle diyalog kurmaları gerek." ifadelerini kullandı.

Rum lider Nikos Anastasiadis'den Türkiye'ye küstah teklif! Türkiye’nin açıklaması Rumları çılgına çevirdi RUM LİDER NİKOS ANASTASİADİS'DEN TÜRKİYE'YE KÜSTAH TEKLİF! TÜRKİYE’NİN AÇIKLAMASI RUMLARI ÇILGINA ÇEVİRDİ
ABD petrol için Deyrizor'da iki yeni üs kuruyor! Amaç sadece petrol mü? ABD PETROL İÇİN DEYRİZOR'DA İKİ YENİ ÜS KURUYOR! AMAÇ SADECE PETROL MÜ?
Rusya, Türkiye sınırındaki Kamışlı'da askeri üs kuracak RUSYA, TÜRKİYE SINIRINDAKİ KAMIŞLI'DA ASKERİ ÜS KURACAK
Son dakika: ABD'den Kamışlı kırsalına yeni askeri üs! ABD'DEN KAMIŞLI KIRSALINA YENİ ASKERİ ÜS!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN