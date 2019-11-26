Rum lider Nikos Anastasiadis'den Türkiye'ye küstah teklif! Türkiye’nin açıklaması Rumları çılgına çevirdi
Giriş Tarihi: 26.11.2019 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019
Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlaması için Türkiye’ye küstah bir teklifte bulundu. Anastasiadis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine son vermesi gerektiğini belirtti. Geçtiğimiz cuma günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz. Buluncaya kadar aramaya devam edeceğiz." açıklamasında bulunmuştu.Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yaptığı görüşme sonrasında gazetecilere açıklamalar yaptı.
Görüşmeyi olumlu olarak değerlendiren Anastasiadis, bilindik zorluklara karşın, görüşmenin diyalogun yeniden başlaması çabasında olumlu bir adım teşkil ettiğini söyledi.
Rum lider, Guterres'in çabalarının da önemli olduğunu ifade etti.
TÜRKİYE'YE KÜSTAH " DOĞU AKDENİZ" TEKLİF!
Anastasiadis sözlerine son verirken ise Türkiye'ye yönelik açıklamalar yaptı.
Anastasiadis, "Özlü müzakerelerin yeniden başlaması için, referans şartlarının ötesinde, Türkiye'nin Rum Yönetimi aleyhindeki 'yasadışı eylemlerine', 'Maraş'ta kolonizasyon tehdidine' son vermesi gerektiğini" belirtti.
TÜRKİYE'NİN AÇIKLAMASI RUMLARI ÇILGINA ÇEVİRDİ
Geçtiğimiz cuma günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz. Buluncaya kadar aramaya devam edeceğiz." demişti.
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