Fransa Cumhurbaşkanı Macron, akaryakıt zamları konusunda hata yaptığını itiraf etti
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "sarı yelekliler"in gösterilerinin başlamasına neden olan akaryakıt zamları konusunda hata yaptığını itiraf etti.
Emmanuel Macron, BFMTV kanalında yaptığı açıklamada, işe gitmek için araçlarını kullanan alt ve orta gelirli insanların ekonomik olarak güçlenmesi için geçen yıl adımlar atmaları gerektiğini belirtti.
Geçen yıl akaryakıta zam yaparak hatalı davrandıklarını vurgulayan Macron, akaryakıta zam yaparken bir geçiş süreci inşa etmeleri gerektiğini ifade etti.
KÖTÜ EKONOMİK KOŞULLARA TEPKİ
Macron, sarı yeleklilerin eylemlerine bir yıl önce katılanlarla bugün sokağa çıkanların aynı kişiler olmadığına inandığını söyledi. Sarı yeleklilerin gösterileri, 17 Kasım 2018'de akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlamıştı.
TATMİN ETMEDİ
Macron ve hükümet, sarı yeleklilerin taleplerine yanıt olarak bazı ekonomik tavizlerde bulunsa da bu onları tatmin etmedi. Hükümetin paylaştığı son verilere göre, gösterilerde 4 bin 245 kişi yaralandı, 12 bin 107 kişi gözaltına alındı ve 3 bin 163 kişiye hapis cezası verildi.
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