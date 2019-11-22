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James Jeffrey'den YPG/PKK'ya skandal destek açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.11.2019 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019
JAMES JEFFREY'DEN YPG/PKK'YA SKANDAL DESTEK AÇIKLAMASI

'nin Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'nin doğusundaki sahalarını "güvenceye almalarına" ilişkin, "Suriye Demokratik Güçleri (), 4 yıldır kontrol ettiği petrol sahalarında çalışmaya devam ediyor, biz de Suriye stratejimizin bir parçası olarak buna yardım edeceğiz." dedi.

'nin Özel Temsilcisi James Jeffrey, Güvenlik Konseyi'ndeki Suriye toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı 'ın, Suriye'nin doğusundaki sahalarını "güvenceye aldıkları" yönündeki açıklamasının uluslararası yasal dayanağı sorulan Jeffrey, "Bunun, her türlü yasal olduğuna inanıyorum." yanıtını verdi.

Suriye'deki Amerikan askerinin orada kalıp terör örgütü ile mücadelede "en tutarlı ortakları" olarak nitelendirdiği terör örgütü /'nın omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri () ile çalışmaya devam edeceklerini belirten Jeffrey, "Bizim için en önemli konu petrolün DEAŞ ve diğer aktörlerin eline geçmesini engellemek. Yasa dışı hiçbir şey yapmıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Jeffrey, "SDG, 4 yıldır kontrol ettiği petrol sahalarında çalışmaya devam ediyor, biz de Suriye stratejimizin bir parçası olarak buna yardım edeceğiz.'' diye konuştu.

'deki gelişmelerin ise son derece endişe verici olduğunu belirten Jeffrey, "Ülke genelinde bir ateşkese ihtiyacımız var. Bunun İdlib'den başlaması gerek." ifadesini kullandı.

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