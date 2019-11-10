Fransız polisi sarı yelekli eylemcilere öldüresiye vurdu! İşte o anlar |Video

Her fırsatta Türkiye'ye sözde demokrasi dersi vermeye kalkan Fransa'da yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Sarı yelekli eylemcilerin protesto gösterilerine sert müdahale eden Fransız polisine sosyal medyada tepki yağdı. Macron hükümetini protesto eden sarı yelekli eylemciler insanlık dışı müdahalede bulunan Fransa'ya ne AB (Avrupa Birliği) ne de AP'den (Avrupa Parlamentosu) bir tepki gelmedi. İşte sosyal medyada çok konuşulan o görüntüler...