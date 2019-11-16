Sarı yelekliler yine sahnede! Paris meydan savaşı

Fransa'da geçen yıl akaryakıt fiyatlarına yapılan zammın protesto edilmesi için başlayan Sarı Yelekliler eylemlerinin birinci yılında başta başkent Paris olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde eylemciler yeniden bir araya geldi.

Giriş Tarihi: 16.11.2019 16:20 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 16:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





