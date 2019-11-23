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ABD'de büyük panik! İran S-400 satın alıyor, anlaşma yapılmak üzere

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.11.2019 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019
ABD'DE BÜYÜK PANİK! KOMŞU DA ALIYOR

'nın hava savunma sistemi 'ü önümüzdeki yılında başlarında 'a satacağı öne sürüldü. Yakovlev Yak-130, tankları ve Su-35 savaş uçaklarıyla ilgilenen İran'ın hamleleri 'u endişelendiriyor.

'da yayın yapan Nezavisimaya adlı gazetede yer alan habere göre, Rusya ve 'ın hava savunma sistemleri konusunda anlaşmak üzere olduğu ileri sürüldü Gazetede, 'nin ambargoları kaldırması sonrası Rusya Federasyonu ve 'in gelişmiş silahlarının ana ihracatçılarından birinin İran olabileceği yer aldı.

'İRAN, S-400 SATIN ALIYOR' İDDİASI

Akşam'ın haberine göre; uzmanların görüşlerinin yer verildiği kısımda İran'ın en son teknoloji silahları edinmesiyle ABD'nin karşılaşabileceği zorluklara dikkat çekiliyor.

PENTAGON ENDİŞELİ

Uzmanlara göre, Yakovlev Yak-130, tankları ve Su-35 savaş uçaklarıyla ilgilenen İran'ın 'u endişelendirdiği yönünde. Rus gazetesine göre, Rusya'nın hava savunma sistemini İran'a gelecek yılın başlarında satacağı iddia edildi.

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