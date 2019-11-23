ABD'de büyük panik! İran S-400 satın alıyor, anlaşma yapılmak üzere
Rusya'nın hava savunma sistemi S-400'ü önümüzdeki yılında başlarında İran'a satacağı öne sürüldü. Yakovlev Yak-130, T-90 tankları ve Su-35 savaş uçaklarıyla ilgilenen İran'ın hamleleri Pentagon'u endişelendiriyor.
Rusya'da yayın yapan Nezavisimaya adlı gazetede yer alan habere göre, Rusya ve İran'ın hava savunma sistemleri konusunda anlaşmak üzere olduğu ileri sürüldü Gazetede, ABD'nin ambargoları kaldırması sonrası Rusya Federasyonu ve Çin'in gelişmiş silahlarının ana ihracatçılarından birinin İran olabileceği yer aldı.
'İRAN, S-400 SATIN ALIYOR' İDDİASI
Akşam'ın haberine göre; uzmanların görüşlerinin yer verildiği kısımda İran'ın en son teknoloji silahları edinmesiyle ABD'nin karşılaşabileceği zorluklara dikkat çekiliyor.
PENTAGON ENDİŞELİ
Uzmanlara göre, Yakovlev Yak-130, T-90 tankları ve Su-35 savaş uçaklarıyla ilgilenen İran'ın Pentagon'u endişelendirdiği yönünde. Rus gazetesine göre, Rusya'nın S-400 hava savunma sistemini İran'a gelecek yılın başlarında satacağı iddia edildi.
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