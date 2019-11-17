Fransa'da 254 sarı yelekli gözaltına alındı
Sarı yelekliler Fransa genelinde bir gösteri daha düzenledi. Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner tarafından, dün gerçekleşen gösteriler sonrasında Fransa genelinde toplam 254 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, sarı yeleklilerin dün ülke genelinde düzenlediği gösterilerde 254 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Bakan Castaner, Cnews, Les Echos ve Europe 1'in ortak yayınında yaptığı açıklamada, Paris'te dünkü eylemde çıkan şiddet olaylarına tepki göstererek, göstericileri "haydut" ve "canavar" olarak nitelendirdi.
"Az eylemci gördük ama bunlar haydut, polislerle kavga etmek ve itfaiyecilerin çalışmalarını engellemek için gelen canavarlar." ifadesini kullanan Castaner, polisin eylemcilere şiddet uygulamadığını savundu. Castaner, "(Protestocular) Bunlar barbar, kelimelerimi seçerek kullanıyorum ve yanlış ifade etmiyorum, bunlar barbar." şeklinde konuştu.
Castaner, ülke genelinde dün düzenlenen gösterilerde 173'ü Paris'te olmak üzere toplam 254 kişinin gözaltına alındığını belirtti.
Öte yandan, Paris'teki ünlü alışveriş merkezi Galeries Lafayette'e giren küçük bir grup sarı yelekli eylemci, sloganlar attı. Kısa süre sonra güvenlik güçleri müdahale etti ve göstericiler olaysız şekilde alışveriş merkezinden ayrıldı. Alışveriş merkezi, daha sonra eylem nedeniyle kapılarını kapattı.
Sarı yeleklilerin, dün Paris'in İtalya Meydanı'nda yaptığı eylemde, polis ile göstericiler arasında gerginlik yaşanmıştı. Eylemciler çöp bidonu, çok sayıda motosiklet ve aracı ateşe vermiş, birçok bankanın camını kırmış, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını engellemişti. Polis de protestoculara biber gazıyla müdahale etmişti.
Protestocular, İtalya Meydanı yakınlarında bulunan tarihi bir esere de zarar vermişti.
Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement, olay çıkaranların gözaltına alınacağının altını çizerek, eylemcilerden meydanları terk etmesini istemişti.
Lyon, Montpellier, Nantes ve Toulouse kentlerindeki eylemlerde de olaylar çıkmıştı.
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