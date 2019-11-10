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Terör örgütü DEAŞ'ın Musul'daki elebaşlarından biri yakalandı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.11.2019
DEAŞ'IN ELEBAŞLARINDAN BİRİ YAKALANDI

Irak Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Musul kent merkezinin doğusunda düzenlenen operasyonda elebaşlarından "Arif" kod adlı terörist gözaltına alındı.

Zanlının Musul'un Sanayi Mahallesi'nde yakalandığı belirtilen açıklamada, 'lı teröristin sorgu sürecinin ardından mahkemeye çıkarılacağı ifade edildi.

Açıklamada, zanlının örgüt içindeki görevi veya hangi suçlamalarla karşı karşıya kaldığına ilişkin bilgi verilmedi.

Terör örgütü DEAŞ Temmuz 2017'de Musul kent merkezinden büyük oranda temizlenmesine rağmen örgüt unsurları özellikle kentin kırsal bölgelerinde yuvalanmaya devam ederek zaman zaman saldırılar düzenliyor.

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