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Ruhani yeni bir petrol sahası keşfettiklerini söyledi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.11.2019
53 MİLYAR VARİL BÜYÜKLÜĞÜNDE...

rezervi bulduklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Hasan , "53 milyar varil büyüklüğünde yeni bir keşfettik" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Hasan , yaptığı açıklamada ülkenin güneybatısında rezervi içeren yeni bir alan bulduklarını açıkladı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Ruhani, İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde keşfedilen rezerve ilişkin, "53 milyar varil büyüklüğünde yeni bir petrol sahası keşfettik" ifadelerini kullandı.

Ruhani ayrıca, ABD'nin, İran'ın tüm yaptırımlara rağmen güçlü ve zengin bir ülke olduğunu bilmesi gerektiğini vurguladı.

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