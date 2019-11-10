Ruhani yeni bir petrol sahası keşfettiklerini söyledi
Giriş Tarihi: 10.11.2019
Petrol rezervi bulduklarını açıklayan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "53 milyar varil büyüklüğünde yeni bir petrol sahası keşfettik" şeklinde konuştu.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yaptığı açıklamada ülkenin güneybatısında petrol rezervi içeren yeni bir alan bulduklarını açıkladı.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Ruhani, İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde keşfedilen rezerve ilişkin, "53 milyar varil büyüklüğünde yeni bir petrol sahası keşfettik" ifadelerini kullandı.
Ruhani ayrıca, ABD'nin, İran'ın tüm yaptırımlara rağmen güçlü ve zengin bir ülke olduğunu bilmesi gerektiğini vurguladı.
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