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ABD'den İran'a suçlama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.11.2019
ABD'DEN İRAN'A SUÇLAMA

Dışişleri Bakanı Mike , Irak ve 'da süren protestoların sorumlusunun olduğunu iddia etti.

Dışişleri Bakanı Mike , sosyal medya hesabı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Irak ve 'da şiddetli protestolara neden olan karışıklıktan 'ın sorumlu olduğunu açıkladı.

Irak ve Lübnan'da işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliği gibi sebeplerle başlayan protestolarla ilgili konuşan Mike Pompeo, "Irak ve Lübnan halkı ülkelerini geri istiyor. İran rejiminin devrim adı altında ihraç ettiği tek şeyin yolsuzluk olduğunu görüyorlar. Irak ve Lübnan halkı kendi söylemlerini, İran'ın ruhani lideri Ali Hamaney'in müdahalesinden kurtarmayı hak ediyor" ifadelerini kullandı.

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