ABD'den İran'a suçlama
Giriş Tarihi: 06.11.2019
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak ve Lübnan'da süren protestoların sorumlusunun İran olduğunu iddia etti.ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya hesabı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Irak ve Lübnan'da şiddetli protestolara neden olan karışıklıktan İran'ın sorumlu olduğunu açıkladı.
Irak ve Lübnan'da işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliği gibi sebeplerle başlayan protestolarla ilgili konuşan Mike Pompeo, "Irak ve Lübnan halkı ülkelerini geri istiyor. İran rejiminin devrim adı altında ihraç ettiği tek şeyin yolsuzluk olduğunu görüyorlar. Irak ve Lübnan halkı kendi söylemlerini, İran'ın ruhani lideri Ali Hamaney'in müdahalesinden kurtarmayı hak ediyor" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- "Türkiye'nin Suriye'deki Kürtlerle değil PKK ile sorunu var"
- Donald Trump'a kötü haber! İfadesini değiştirdi...
- Birbirlerine girdiler! Netanyahu'yu suçladı
- Alman kanalı FETÖ'nün gerçek yüzünü anlattı
- İsrail'in katliam tarihi!
- Trump: Çok iyi bir başlangıç
- Kaşıkçı cinayetinde Kushner izi!
- Donald Trump evanjelistlere göz kırptı
- Dünya endişeyle izliyor! Vekillerin evi ateşe verildi
- Rabi Pirzada'nın verdiği karar şoke etti!
Daha Fazla Gör
- FETÖ/PDY operasyonunda çarpıcı detay! Cihan Haber Ajansı çalışanı 3 milyon lira toplayıp...
- Fatih'te 4 kardeşin ölümünde ilk tespit: Antidepresanla...
- Danıştay'dan Ayasofya için emsal karar! Yeniden ibadete açılacak mı?
- Son dakika... Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika Haberi
- Kemal Kılıçdaroğlu PKK'dan tutuklanan HDP'lileri bakın nasıl savundu!
- Suriye'nin kuzeyinde "ABD ile gizli anlaşma mı yapıldı?" Rusya'dan flaş açıklama...
- Başkan Erdoğan açıklamıştı! YPG güvenli bölgede hangi noktalarda?
- Rusya'dan son dakika İran açıklaması: Endişeliyiz
- İran dördüncü adımı açıkladı! "Geri dönüş yok"
- Azerbaycan'dan Türkiye'ye tam destek
- Bakan Süleyman Soylu’dan Ekrem İmamoğlu’na çok sert tepki: Bu ülkeyi şikâyet edenler belli, PKK’lılar eder!
- Bakan Süleyman Soylu: Yüzde 10,6 oranında azaldı!