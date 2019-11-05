Suriye'nin kuzeyinde "ABD ile gizli anlaşma mı yapıldı?" Rusya'dan flaş açıklama...
Rusya'dan gündeme bomba gibi oturan "Suriye'nin kuzeyinde gizli anlaşma mı yapıldı?" sorusuna yanıt geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de terör örgütlerinin boşalttığı yerlere ilişkin ABD ile herhangi bir anlaşmanın olmadığını savunarak, "Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de varılan mutabakat muhtırası dışında gizli anlaşmalara bakmak için herhangi bir neden görmüyorum. Mutabakat muhtırası çok net şekilde uygulanmaktadır." şeklinde konuştu.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Burundi Dışişleri Bakanı Ezechiel Nibigira ile başkent Moskova'daki görüşmesi ardından düzenlediği basın toplantısında, AA'nın Rusya ile ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu ile ilgili gizli anlaşmanın olup olmadığı yönündeki sorusunu yanıtladı.
"ABD İLE ANLAŞMA YOK"
Suriye'de terör örgütlerinin boşalttığı yerlere ilişkin ABD ile herhangi bir anlaşmanın bulunmadığını ileri süren Lavrov, "ABD ile bugün herhangi bir konuda anlaşmanın mümkün olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.
Lavrov, ABD'nin Suriye'de "yasa dışı bulunduğu" ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:
"Suriye'deki durumunun iyileştirilmesi ve toprak bütünlüğünün sağlanması konusunda tutarsız hareket eden bir ülkeyle uzun vadeli siyaset yürütmek yapıcı ve üretken olmazdı. Öte yandan Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de varılan mutabakat muhtırası dışında gizli anlaşmalara bakmak için herhangi bir neden görmüyorum. Mutabakat muhtırası çok net bir şekilde uygulanmaktadır."
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