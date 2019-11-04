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İran Cumhurbaşkanı Ruhani Kral Selman'a "barış mektubu" gönderdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.11.2019 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019
İRAN'DAN SUUDİ ARABİSTAN HAMLESİ

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Cumhurbaşkanı 'nin Kralı Selman bin Abdülaziz'e bölgede barış ve istikrarı konu alan mektup gönderdiğini açıkladı.

İran medyasına göre, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Rebii, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Kralı Selman'a mektup gönderip göndermediğine ilişkin bir soru üzerine, "Evet, Cumhurbaşkanı bazı mektuplar gönderdi. Mektupların konusu, bölgede barış ve istikrar." ifadelerini kullandı.

Açıklamasında söz konusu mektupların içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgi vermeyen Rebii, ABD'nin baskılarının bölgedeki komşu ülkeleri birbirinden uzaklaştırmaması gerektiğini ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ekim ayında, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "Hürmüz Barış Girişimi" planını açıklamış ve planın hedefinin Basra Körfezi'ne kıyısı olan ülkelerin barış, istikrar ve refah seviyelerinin yükselmesi ve karşılıklı anlayışa dayalı dostane ilişkilerin geliştirilmesi olduğunu belirtmişti.

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