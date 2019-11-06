Irak'ta olaylar giderek büyüyor: 254 ölü! Vekillerin evleri ateşe verildi
254 kişinin yaşamını yitirdiği Irak'ta olaylar günden güne büyüyor. Ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde hükümet karşıtı gösteri düzenleyen protestocular, 3 milletvekilinin evini ateşe verdi.
Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, göstericiler, Zikar'ın Eş-Şatra ilçesinde "Sairun" Koalisyonu milletvekillerinden Naci es-Saidi, "El-Fetih Koalisyonu'ndan Muna el-Gurabi ile Kanun Devleti Koalisyonu milletvekili Zeynep el-Hazreci'nin evini ateşe verdi.
CAN KAYBI YAŞANMADI
Olaylarda can kaybı yaşanmazken, sivil savunma ekiplerinin evlerde çıkan yangınları söndürmeye çalıştığı ifade edildi. Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.
254 HAYATINI KAYBETTİ
Ülkede 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere, 25 Ekim'de tekrar başlamıştı. Birleşmiş Milletler Irak Misyonu, 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde 254 göstericinin hayatını kaybettiğini, binlercesinin de yaralandığını duyurmuştu.
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