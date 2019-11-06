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Irak'ta olaylar giderek büyüyor: 254 ölü! Vekillerin evleri ateşe verildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.11.2019 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019
DÜNYA ENDİŞEYLE İZLİYOR! VEKİLLERİN EVİ ATEŞE VERİLDİ

254 kişinin yaşamını yitirdiği 'ta olaylar günden güne büyüyor. Ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde hükümet karşıtı gösteri düzenleyen protestocular, 3 milletvekilinin evini ateşe verdi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, göstericiler, Zikar'ın Eş-Şatra ilçesinde "Sairun" Koalisyonu milletvekillerinden Naci es-Saidi, "El-Fetih Koalisyonu'ndan Muna el-Gurabi ile Kanun Devleti Koalisyonu milletvekili Zeynep el-Hazreci'nin evini ateşe verdi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Olaylarda can kaybı yaşanmazken, sivil savunma ekiplerinin evlerde çıkan yangınları söndürmeye çalıştığı ifade edildi. Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.

254 HAYATINI KAYBETTİ

Ülkede 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere, 25 Ekim'de tekrar başlamıştı. Birleşmiş Milletler Misyonu, 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde 254 göstericinin hayatını kaybettiğini, binlercesinin de yaralandığını duyurmuştu.

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