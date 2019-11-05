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Rusya'dan renkli görüntüler! 'Sovyet askerleri' Kızıl Meydan'da...

Kızıl Ordu'nun 7 Kasım 1941'de Kızıl Meydan'da toplanarak dönemin Nazi Almanya'sına karşı taarruza geçişinin yıl dönümü nedeniyle Moskova'da temsili askeri geçit töreni öncesi prova yapıldı. Kızıl Meydan'da düzenlenen geçit törenine Başkanlık Muhafız Alayı askerleri dönemin Sovyetler Birliği ordusu üniformalarıyla katıldı. İşte renkli görüntülere sahne olan o provadan fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 05.11.2019 16:22 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 16:29
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Rusya'dan renkli görüntüler! 'Sovyet askerleri' Kızıl Meydan'da...

Kızıl Ordu'nun 7 Kasım 1941'de Kızıl Meydan'da toplanarak dönemin Nazi Almanya'sına karşı taarruza geçişinin yıl dönümü nedeniyle Moskova'da temsili askeri geçit töreni öncesi prova yapıldı.

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  • 45
Rusya'dan renkli görüntüler! 'Sovyet askerleri' Kızıl Meydan'da...

Kızıl Meydan'da düzenlenen geçit törenine Başkanlık Muhafız Alayı askerleri dönemin Sovyetler Birliği ordusu üniformalarıyla katıldı.

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Rusya'dan renkli görüntüler! 'Sovyet askerleri' Kızıl Meydan'da...

İşte renkli görüntülere sahne olan o provadan fotoğraflar...

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Rusya'dan renkli görüntüler! 'Sovyet askerleri' Kızıl Meydan'da...
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Rusya'dan renkli görüntüler! 'Sovyet askerleri' Kızıl Meydan'da...