Rusya'dan son dakika İran açıklaması: Endişeliyiz
İran, Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmada verdiği sözleri yerine getirmediği gerekçesiyle dördüncü adım olarak yarından itibaren Kum kentinde bulunan Fordo Nükleer Tesisi'ndeki bin 44 santrifüje gaz enjekte etmeye başlanacağını açıkladı. Bu karar ardından Rusya tarafında karşı açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma niyetinden ötürü endişe duyduklarını belirterek, "İran'ın kendisine yönelik benzeri görülmemiş yaptırımlara ilişkin endişesini de anlayışla karşılıyoruz. Rusya anlaşmanın korunmasından yana." dedi.Dmitriy Peskov, İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma doğrultusunda atacakları dördüncü adımı ilan etmesine ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
İran'ın yaptırımlara yaklaşımını anlayışla karşıladıklarını belirten Peskov, "İran'ın kendisine yönelik benzeri görülmemiş yaptırımlara ilişkin endişesini de anlayışla karşılıyoruz. İran'a yasa dışı yaptırımlar uygulanıyor." diye konuştu.
Peskov, Rusya'nın nükleer anlaşmanın korunmasından yana olduğuna dikkat çekerek, "Anlaşmaya dair gelişmeleri endişeyle izliyoruz çünkü kapsamlı bir planın imha edilmesi elbette iyi değil." ifadesini kullandı.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmada verdiği sözleri yerine getirmediği gerekçesiyle dördüncü adım olarak yarından itibaren Kum kentinde bulunan Fordo Nükleer Tesisi'ndeki bin 44 santrifüje gaz enjekte etmeye başlanacağını açıklamıştı.
FRANSA'DAN TEPKİ
Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Muhll ise İran'a taahhütlerini askıya alma kararını geri alma çağrısında bulunarak, "İran'ın 5 Kasım'da yaptığı duyuru, bu alandaki faaliyetleri açık bir biçimde kısıtlayan Viyana anlaşmasına aykırı" dedi.
İran, dördüncü adım olarak Fordo Nükleer Tesisi'ndeki bin 44 santrifüje gaz pompalamaya başlayacak.
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