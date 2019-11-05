05 Kasım 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Rusya'dan flaş hamle! Parlamentoda kabul edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.11.2019 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019
RUSYA'DAN FLAŞ HAMLE! PARLAMENTODA KABUL EDİLDİ

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, Rus yazılımına sahip olmayan ve bilgisayarların satışının yasaklanmasına yönelik yasa tasarısını kabul etti. Tasarının yasalaşması için Federasyon Konseyi ve ardından Devlet Başkanı 'in onayı gerekiyor.

Duma'da kabul edilen tasarıya göre, ülkede satılan tüm , bilgisayar ve akıllı televizyonların fabrika ayarı olarak Rus yazılımlarıyla çalışması gerekecek.

Yasanın hangi ürünleri kapsayacağı ve yazılımların söz konusu cihazlara yükleme sürecine dair detayların Rus hükümeti tarafından belirlenmesini öngören tasarıyla, yasaya uymayan şirketlere de ağır para cezalarının verilmesi planlanıyor.

VLADİMİR PUTİN'İN ONAYI GEREKİYOR

Duma Milletvekili Aleksey Kanayev, tasarıya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu adımın Rus bilişim şirketlerini daha rekabetçi hale getireceğini, tüketici haklarını da koruyacağını öne sürdü.

Tasarının yasalaşması için Federasyon Konseyi ve ardından Devlet Başkanı 'in onayı gerekiyor.

Rusya'da satılan yabancı menşeli telefonlarda Rus yapımı arama motoru ve mesajlaşma uygulamalarının yer alması bir süre önce de gündeme gelmişti. Söz konusu girişime Yandex, Mail.ru gibi Rus teknoloji şirketleri destek verirken, , ve Huawei gibi şirketler karşı çıkmıştı.

Bakan Hulusi Akar'dan flaş Rusya açıklaması: Büyük ölçüde mutabakat sağlandı BAKAN HULUSİ AKAR'DAN FLAŞ RUSYA AÇIKLAMASI: BÜYÜK ÖLÇÜDE MUTABAKAT SAĞLANDI
Son dakika: Rusya: YPG'nin çekilmesi tamamlandı SON DAKİKA: RUSYA: YPG'NİN ÇEKİLMESİ TAMAMLANDI
Rusya, ABD'yi fena yakaladı! Suriye'den petrol çıkartıp satıyorlar RUSYA, ABD'Yİ FENA YAKALADI! SURİYE'DEN PETROL ÇIKARTIP SATIYORLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN