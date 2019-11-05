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DEAŞ'ın bombacısı terörist Hayrullah Fethi yakalandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.11.2019 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019
DEAŞ'IN BİR NUMARALI BOMBACISI YAKALANDI

Terör örgütü 'ın bomba uzmanı olan ve örgüt tarafından kullanılan bomba düzeneklerini tasarlayan isimli terörist yakalandı. Adım adım takip edilen ve kaldığı adresler belirlenen Fethi, yakalanmasının ardından bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Fırat Kalkanı Bölgesinde görev yapan Türk danışman polisleri, Azez'de bomba düzeneği hazırlayan 'lı teröristleri uzun süre izledi, adreslerini belirledi.

TUTUKLANDI

Terör örgütü DEAŞ'ın bomba uzmanı olan ve terör örgütü tarafından kullanılan bomba düzeneklerini tasarlayan isimli şahıs, Azez Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekiplerinin de desteğiyle 29 Ekim Pazartesi günü kalmış olduğu çadır kentte yakalandı. Zanlı bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


Fotoğrafta: Bomba düzeneklerini tasarlayan Hayrullah Fethi

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