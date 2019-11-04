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Fransa'da kaza: 33 kişi yaralandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.11.2019
FRANSA'DA KAZA: 33 KİŞİ YARALANDI

'da meydana gelen trafiz kazasında onlarca kişinin yaralandığı açıklandı. Ülkenin kuzeyindeki kazada yaralananlar hastanelere kaldırılırken, 4 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

'nın kuzeyinde meydana gelen otobüs kazasında 33 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun kritik olduğu bildirildi.

Fransa'nın Somme bölgesindeki Estrées-Deniécourt kasabası yakınlarındaki A1 otoyolunda meydana gelen kazada yolcu otobüsü, aşırı yağışlar nedeniyle virajı dönemedi ve bariyerlere çarptı. Takla atarak devrilen otobüsün Paris'ten Londra'ya gittiği, içerisinde İngiliz, Rus, İspanyol, Hollandalı ve Fransız yolcuların bulunduğu açıklandı.

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