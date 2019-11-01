Bakan Çavuşoğlu: YPG/PKK devleti kurmak istiyordu, oyunu bozduk
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz büyük bir oyunu bozduk. Burada YPG/PKK devleti kurmak istiyorlardı. Bunun başını da Fransa ile İsrail çekiyordu." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz büyük bir oyunu bozduk. Burada YPG/PKK devleti kurmak istiyorlardı. Bunun başını da Fransa ile İsrail çekiyordu. Çok açık konuşuyorum. Bugüne kadar hiçbirisinden 'Yok hayır, böyle bir çaba içinde olmadık' diyen de olmadı." ifadelerini kullandı.
"SAHADA VE MASADA GÜÇLÜ OLABİLİRSENİZ"
Çavuşoğlu, "Hem Münbiç'ten hem Tel Rıfat'tan YPG/PKK terör örgütleri çıkartılacak. Yani biz en az hasarla iki mutabakatla istediğimizi aldık. Sahada ve masada güçlü olabilirseniz bunları yapabilirsiniz. Harekatı yapmasaydık bunlar olmazdı." diye konuştu.
"30 KİLOMETRE ÇIKARILMASINDA KAMIŞLI DAHİLDİR"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya ile vardığımız mutabakatın özü şudur; Fırat Nehri'nden Irak sınırına kadar, 30 kilometre derinliğe kadar tüm PKK/YPG teröristleri çıkarılacak. 10 kilometrelik derinlikte birlikte devriye gezeceğiz, birlikte devriye faaliyetleri başladı. Teröristlerin 30 kilometre çıkarılmasında Kamışlı dahildir, oradan da çıkartılacak ama devriyede hariçtir. Çünkü başından beri burada zaten rejim var." ifadelerini kullandı.
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