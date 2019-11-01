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Bakan Çavuşoğlu:  YPG/PKK devleti kurmak istiyordu, oyunu bozduk

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.11.2019 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
BAKAN NET KONUŞTU: BÜYÜK OYUNU BOZDUK

Dışişleri Bakanı , "Biz büyük bir oyunu bozduk. Burada / devleti kurmak istiyorlardı. Bunun başını da ile çekiyordu." dedi.

Dışişleri Bakanı , gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz büyük bir oyunu bozduk. Burada / devleti kurmak istiyorlardı. Bunun başını da ile çekiyordu. Çok açık konuşuyorum. Bugüne kadar hiçbirisinden 'Yok hayır, böyle bir çaba içinde olmadık' diyen de olmadı." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye sahada ve masada güçlü... DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: TÜRKİYE SAHADA VE MASADA GÜÇLÜ...

"SAHADA VE MASADA GÜÇLÜ OLABİLİRSENİZ"

Çavuşoğlu, "Hem 'ten hem Tel Rıfat'tan YPG/PKK terör örgütleri çıkartılacak. Yani biz en az hasarla iki mutabakatla istediğimizi aldık. Sahada ve masada güçlü olabilirseniz bunları yapabilirsiniz. Harekatı yapmasaydık bunlar olmazdı." diye konuştu.

"30 KİLOMETRE ÇIKARILMASINDA KAMIŞLI DAHİLDİR"

Çavuşoğlu, " ile vardığımız mutabakatın özü şudur; Fırat Nehri'nden sınırına kadar, 30 kilometre derinliğe kadar tüm PKK/YPG teröristleri çıkarılacak. 10 kilometrelik derinlikte birlikte devriye gezeceğiz, birlikte devriye faaliyetleri başladı. Teröristlerin 30 kilometre çıkarılmasında Kamışlı dahildir, oradan da çıkartılacak ama devriyede hariçtir. Çünkü başından beri burada zaten rejim var." ifadelerini kullandı.

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