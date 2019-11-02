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Hindistan'da avukatlar ve polis arasında çatışma çıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.11.2019 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019
ŞOK ANLAR! AVUKATLAR VE POLİS ÇATIŞTI...

'ın başkenti Delhi'de, bir park etme anlaşmazlığı sebebiyle avukatlar ve polisler arasında çatışma çıktı. Çatışma sırasında bir polis aracı da yakıldı.

Delhi'de bulunan Tis Hazari mahkemesinde meydana gelene olayda, bir avukatın bir polisle park yüzünden tartıştığı ve avukatın gözaltına alındığı belirtildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Avukatın arkadaşları, gözaltına alınan avukatın serbest bırakılması için uğraştıkları esnada polisin ateş açtığını iddia ederken, sonrasında bir polis arabasının ateşe verildiği vurgulandı. Bölgedeki yerel kaynaklara göre polisin açtığı ateş sebebiyle yaralanan bir avukat, yakınlarda bir .

Hindistan'da avukatlar ve polis arasında çatışma çıktı HİNDİSTAN'DA AVUKATLAR VE POLİS ARASINDA ÇATIŞMA ÇIKTI

POLİS VE AVUKATLARIN KARŞI KARŞIYA

Avukatların polislerden kendilerini savunmak için mahkemeye saklandıkları ve mahkeme içerisine polis ve medyanın girmesini engelledikleri belirtildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde de aracın yanması ile polis ve avukatların karşı karşıya geldikleri anlar görüldü.

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