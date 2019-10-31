Pentagon Bağdadi operasyonunun görüntüleri paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump, 27 Ekim Pazar günü Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin İdlib'de ABD birliklerinin düzenlediği bir operasyonda öldürüldüğünü açıklamıştı. Bağdadi'nin öldürülmesiyle ilgili açıklamalar yapan Trump, operasyonla ilgili bazı görüntülerin paylaşılabileceğini bildirmişti. Pentagon, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonun görüntülerini basınla paylaştı. İşte Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyon...