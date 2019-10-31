31 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Bağdadi'nin öldürülmesiyle ilgili detaylar ortaya çıkıyor! Tam 25 milyon dolar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.10.2019
DETAYLAR ORTAYA ÇIKIYOR! TAM 25 MİLYON DOLAR...

Terör örgütü ’ın lideri Ebubekir el Bağdadi’nin ’nin vilayetinde etkisiz hale getirilmesinin detayları gün geçtikçe ortaya çıkmaya başladı. Bağdadi’nin hafta sonu Suriye’de öldürülmesiyle ilgili önemli istihbaratı ona yakın bir ismin verdiği öne sürüldü. Ödül bu muhbirin olabilir.

Bağdadi'nin hafta sonu 'de öldürülmesiyle ilgili önemli istihbaratı ona yakın bir ismin verdiği öne sürüldü. Ödül bu muhbirin olabilir.

ABD merkezli 'un haberine göre, terör örgütü 'ın lideri Ebubekir el Bağdadi'nin Suriye'nin vilayetinde etkisiz hale getirilmesinde örgüt mensubu 'üst düzey' bir ismin sağladığı önemli istihbaratlar kritik rol oynadı. Bağdadi'nin güvendiği 'köstebeğin', öldürülen DEAŞ liderinin son kaldığı adresi bildirdiği ve olayın ardından iki gün boyunca İdlib'de kaldıktan sonra ailesiyle birlikte bölgeden çıkarıldığı belirtildi.

Habere göre, ABD istihbaratına bilgi akışı sağlayan muhbir Bağdadi'nin İdlib'de yerleştiği mekânı bulmasına aracı olan kişiydi. ABD'li yetkililerin ifadelerine dayanan haberde, vatandaşı olduğu ülke belirtilmeyen kişinin Bağdadi'nin başı için konulan 25 milyon dolarlık ödülün tamamını ya da bir kısmını alacağı ifade edildi.

İNTİKAM İÇİN YAPTI

Habere göre, Sünni Arap olduğu belirtilen Bağdadi'ye yakın isim, akrabalarının DEAŞ tarafından öldürülmesinin ardından örgüte karşı nefret duygusu beslemeye başladı. Söz konusu kişi terör örgütü 'nin liderliğindeki SDG'ye bilgi aktarmaya başladı. Amerikan istihbarat örgütü 'nin durumdan haberdar olmasından sonra muhbirin doğruları söyleyip söylemediği bir süre boyunca test edildi. Bağdadi'nin ölümünde önemli rol oynayan köstebeğin güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmasıyla olayı CIA devraldı.

Pentagon Bağdadi operasyonunun görüntüleri paylaştı PENTAGON BAĞDADİ OPERASYONUNUN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI
Trump: Bağdadi operasyonunun videolarını yayımlamayı düşünüyoruz TRUMP: BAĞDADİ OPERASYONUNUN VİDEOLARINI YAYIMLAMAYI DÜŞÜNÜYORUZ
Askeri operasyonlar bu şekilde izleniyor! Bağdadi operasyonunda bu teçhizatlar kullanıldı ASKERİ OPERASYONLAR BU ŞEKİLDE İZLENİYOR! BAĞDADİ OPERASYONUNDA BU TEÇHİZATLAR KULLANILDI
Bağdadi nasıl öldürüldü? İdlib'de operasyonun görgü tanıklarına ulaştı BAĞDADİ NASIL ÖLDÜRÜLDÜ? İDLİB'DE OPERASYONUN GÖRGÜ TANIKLARINA ULAŞTI
Pentagon Bağdadi operasyonunun görüntüleri paylaştı PENTAGON BAĞDADİ OPERASYONUNUN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN