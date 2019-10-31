Bağdadi'nin öldürülmesiyle ilgili detaylar ortaya çıkıyor! Tam 25 milyon dolar...
Terör örgütü DEAŞ’ın lideri Ebubekir el Bağdadi’nin Suriye’nin İdlib vilayetinde etkisiz hale getirilmesinin detayları gün geçtikçe ortaya çıkmaya başladı. Bağdadi’nin hafta sonu Suriye’de öldürülmesiyle ilgili önemli istihbaratı ona yakın bir ismin verdiği öne sürüldü. Ödül bu muhbirin olabilir.
Bağdadi'nin hafta sonu Suriye'de öldürülmesiyle ilgili önemli istihbaratı ona yakın bir ismin verdiği öne sürüldü. Ödül bu muhbirin olabilir.
ABD merkezli Washington Post'un haberine göre, terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebubekir el Bağdadi'nin Suriye'nin İdlib vilayetinde etkisiz hale getirilmesinde örgüt mensubu 'üst düzey' bir ismin sağladığı önemli istihbaratlar kritik rol oynadı. Bağdadi'nin güvendiği 'köstebeğin', öldürülen DEAŞ liderinin son kaldığı adresi ABD istihbaratına bildirdiği ve olayın ardından iki gün boyunca İdlib'de kaldıktan sonra ailesiyle birlikte bölgeden çıkarıldığı belirtildi.
Habere göre, ABD istihbaratına bilgi akışı sağlayan muhbir Bağdadi'nin İdlib'de yerleştiği mekânı bulmasına aracı olan kişiydi. ABD'li yetkililerin ifadelerine dayanan haberde, vatandaşı olduğu ülke belirtilmeyen kişinin Bağdadi'nin başı için konulan 25 milyon dolarlık ödülün tamamını ya da bir kısmını alacağı ifade edildi.
İNTİKAM İÇİN YAPTI
Habere göre, Sünni Arap olduğu belirtilen Bağdadi'ye yakın isim, akrabalarının DEAŞ tarafından öldürülmesinin ardından örgüte karşı nefret duygusu beslemeye başladı. Söz konusu kişi terör örgütü YPG'nin liderliğindeki SDG'ye bilgi aktarmaya başladı. Amerikan istihbarat örgütü CIA'nin durumdan haberdar olmasından sonra muhbirin doğruları söyleyip söylemediği bir süre boyunca test edildi. Bağdadi'nin ölümünde önemli rol oynayan köstebeğin güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmasıyla olayı CIA devraldı.
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