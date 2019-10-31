Son dakika: Pakistan'da tren yangını faciası
Giriş Tarihi: 31.10.2019
Son dakika haberine göre; Pakistan'ın Punjab eyaletinde hareket halindeki bir trende patlama sonrası çıkan yangında en az 46 kişinin öldüğü duyuruldu.
Pakistan'ın Punjab eyaletinde hareket halindeki bir trende patlama sonrası çıkan yangında en az 46 kişinin öldüğü duyuruldu.
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