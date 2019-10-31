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SON DAKİKA: Afrin'de terör saldırısı: 4 ölü, 11 yaralı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.10.2019 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019
AFRİN'DE KALLEŞ SALDIRI: 4 ÖLÜ, 11 YARALI

'nin kent merkezindeki pazar yerinde bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi. Edinilen bilgiye göre 4 kişi şehit oldu, 11 kişi ise yaralandı.

'nin kent merkezindeki sabah 07.00 sularında meydana gelen terör saldırısında, ilçenin sebze haline bırakılan bomba yüklü soğuk hava depolu kamyonet patlatıldı.

Olayda ilk belirlemelere göre halde çalışan 4 sivil yaşamını yitirdi, 11sivil de yaralandı. Bazılarının durumu ağır olan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Yaralananlar arasında 2 de çocuğun olduğu öğrenildi.

Saldırı nedeniyle sebze halinde yangınlar da meydana geldi.

Zeytin Dalı Harekatı'yla 18 Mart 2018'de terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Afrin ilçe merkezinde, teröristler zaman zaman bomba yüklü araçlarla sivilleri hedef alıyor.

SON DAKİKA: Afrin'de kalleş terör saldırısı: 4 ölü, 11 yaralı SON DAKİKA: AFRİN'DE KALLEŞ TERÖR SALDIRISI: 4 ÖLÜ, 11 YARALI



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