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ABD’den S-400 itirafı! Türkiye'yi...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.10.2019 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019
ABD’DEN S-400 İTİRAFI! TÜRKİYE'Yİ...

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı , ’nin ’dan aldığı hava savunma sistemi hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu. Sullivan, "Türkiye’yi bu sistemden vazgeçiremedik" dedi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı , 'yı Rus hava savunma sisteminden vazgeçiremediklerini söyledi.

ABD Başkanı tarafından Moskova Büyükelçiliği görevine aday gösterilen Sullivan, Senato'nun Dışişleri Komitesi'ndeki oturumda, "Henüz bu noktaya ulaşamadık, NATO'daki müttefikimiz olan Türkleri, bu sistemlerden, savaşa tam hazır duruma gelmeden ve uçan araçları 'renklendirmeye' başlamadan vazgeçerek verdikleri zararı ortadan kaldırma ihtiyacı olduğuna ikna edemedik" dedi.

Sullivan, "CAATSA yaptırımlarını ve bu alımın önemli olup olmadığı konusu inceleniyor. Bu alımın önemsiz olduğunu söyleyemem, çünkü Çin'e karşı, S-400 ve uçak aldığı için yaptırım uyguladık" diye ekledi.

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