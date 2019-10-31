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Kuzey Kore'den Doğu Denizi'nde yeni füze denemesi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.10.2019
KUZEY KORE'DEN DOĞU DENİZİ'NDE YENİ FÜZE DENEMESİ

'nin 'nde () yeni bir füze denemesi yaptığı bildirildi. Açıklamada, füzelerin türüne veya menziline ilişkin bilgi verilmezken, ordusunun bölgedeki durumu izlediği kaydedildi.

haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 'nin Pyongan vilayetinden 'ne öğle saatlerinde iki füze ateşlendiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, füzelerin türüne veya menziline ilişkin bilgi verilmezken, Güney Kore ordusunun bölgedeki durumu izlediği kaydedildi.

Olay, Kuzey Kore'nin 'nde yaptığı 12. füze denemesi olarak kayıtlara geçti. Pyongyang yönetimi son olarak 2 Ekim'de denizaltıdan fırlatılan güdümlü "Pukguksong-3" füzelerini Kuzey Kore kıyılarından Doğu Denizi'ne ateşlemişti.

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