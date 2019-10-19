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Rusya'da yapılan tatbikatta S-400'lerin ateşlendiği an kameralara yansıdı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.10.2019 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019
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, üç gündür sürdürdüğü balistik füze ve hava savunma sistemlerinin imhası tatbikatına hava savunma sistemleriyle devam etti. S-400'ün ateşlendiği an kameralara böyle yansıdı.

, yönetiminin Patriot hava savunma sistemini satmaya yanaşmaması üzerine 'dan hava ve füze savunma sistemi aldı.

Rusya'da yapılan tatbikatta S-400'lerin ateşlendiği an kameralara yansıdı RUSYA'DA YAPILAN TATBİKATTA S-400'LERİN ATEŞLENDİĞİ AN KAMERALARA YANSIDI

ABD, F-35 İLE YANYANA İSTEMİYOR

Amerika bu konuda Türkiye'yi tehdit etmiş, hatta Türkiye'nin ortak olduğu F-35 savaş uçağı projesinden çıkarmıştı. ABD'nin F-35'lerle yanyana olmasını istemediği Rus yapımı S-400 hava ve füze savunma sistemi, Rusya tarafından tatbikatta test edildi.

TÜM SALDIRILARI PÜSKÜRTTÜ

Alçak irtifa, hızlı ve yüksek manevra kabliyetli hedeflerde test edilen S-400 hava ve füze savunma sistemi tam not aldı. S-400 birimleri, uçak ve helikopterlerin konvansiyonel silah saldırılarını püskürttü.

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