ASELSAN'da hedef uzun 'S-Bant' menzilli radarlar
ASELSAN Radar ve Elektronik Harp Sistemleri Sektör Başkanlığı (REHİS) Radar Sistem Mühendisliği Direktörü Mustafa Akkul, "Yeni hedeflerimiz arasında S-Bant uzun menzilli radarları tamamlamak ve ülkenin uzun menzil hava sahasının korunmasında dışarıdan kaynaklı tüm radarlardan kurtulmak var." dedi.ASELSAN REHİS Radar Sistem Mühendisliği Direktörü Mustafa Akkul, Karabük Üniversitesi Hamit Çepni Konferans Salonu'nda düzenlenen "ASELSAN ve Radar Sistemleri Temelleri" etkinliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ASELSAN'ın radar sistemleri geliştirme işine 1991 yılında kara gözetleme radarıyla başladığını söyledi.
Radar sistemlerinin çoğunun şu anda özellikle Güneydoğu'da yürütülen operasyonlarda yoğun şekilde kullanıldığını belirten Akkul, "Yeni hedeflerimiz arasında S-Bant uzun menzilli radarları tamamlamak ve ülkenin uzun menzil hava sahasının korunmasında dışarıdan kaynaklı tüm radarlardan kurtulmak var." diye konuştu.
"DÖR ANA BAŞLIKTA DEVAM EDİYOR"
Akkul, çalışmalarının 4 ana başlıkta devam ettiğini, bunların "hava platform radarları", "hava savunma radarları", "gözetleme ve silah tespit radarları" ile "silah yönlendirme ve güdüm radarları" olduğunu söyledi.
SÖZLEŞME İMZALANDI
Atmaca füzesinin gemilere entegrasyonunun sürdüğünü belirten Akkul, "Başarılı testleri yakın dönemde Karadeniz'de yapıldı. Bunların gemiye entegrasyonu yapılıyor. Kasım ayı içerisinde gemiden atışlı testler yapılacak. Bu radarın burnundaki hedefi takip etmeyi ve hedefe yönelmeyi sağlayan RF arayıcı başlık, bu radar ekibinin ürünü. Seri üretim sözleşmesi de imzalanmış durumda." ifadelerini kullandı.
Akkul, yerlileştirme çalışmalarının devam ettiğini, bu konuda özellikle enstitülerle yan sanayi firmalarıyla ve üniversitelerle sürekli iş birliği halinde Ar-Ge projeleri başlattıklarını ve projeleri sistemlerde kullanıma almaya çalıştıklarını bildirdi.
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