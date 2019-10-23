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Rusya'dan flaş S-400 açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.10.2019 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019
RUSYA'DAN FLAŞ S-400 AÇIKLAMASI

Gelen son dakika haberine göre; ve 'nin daha fazla satışı için görüşme halinde olduğu bildirildi. Ayrıca füzeler de dahil S-400'ün tüm parçalarının Türkiye'ye teslim edildiği açıklandı.

devlet savunma sanayisi şirketi Rosoboronexport yaptığı açıklamada, Rusya ve 'nin daha fazla satışı için görüşme halinde olduğunu bildirdi.

TÜM PARÇALAR TESLİM EDİLDİ

Yapılan diğer açıklamaya göre, füzeler de dahil S-400'ün tüm parçalarının Türkiye'ye teslim edildiği de açıklandı. Türkiye'yle yapılan görüşmelerde S-400'lerin yerini belirlemede son aşamada olunduğu da aktarıldı.

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