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Filistinli eski milletvekili gözaltına alındı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.10.2019 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019
FİLİSTİNLİ ESKİ MİLLETVEKİLİ GÖZALTINA ALINDI

askerleri 'deki saldırılarına tüm dünyanın gözü önünde devam ediyor. İsrail, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin önde gelen liderlerinden eski Filistin Yasama Konseyi Halide Cerrar'ı gözaltına aldı.

askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Halk Kurtuluş Cephesi'nin önde gelen liderlerinden eski Filistin Yasama Konseyi Halide Cerrar'ı gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, sabah saatlerinde Cerrar'ın El-Bire kentinde bulunan evine baskın düzenledi. Evde arama yapan İsrail askerleri, Cerrar'ı gözaltına aldı.

İsrail makamlarından Cerrar'ın gözaltına alınmasına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail askerleri tarafından 2 Temmuz 2017'de evinde gözaltına alınan Cerrar, "idari tutukluluk" bahanesiyle 20 ay hapiste tutulduktan sonra 28 Şubat'ta serbest bırakılmıştı.

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