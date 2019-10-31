Filistinli eski milletvekili gözaltına alındı
İsrail askerleri Filistin'deki saldırılarına tüm dünyanın gözü önünde devam ediyor. İsrail, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin önde gelen liderlerinden eski Filistin Yasama Konseyi Milletvekili Halide Cerrar'ı gözaltına aldı.
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin önde gelen liderlerinden eski Filistin Yasama Konseyi Milletvekili Halide Cerrar'ı gözaltına aldı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, sabah saatlerinde Cerrar'ın El-Bire kentinde bulunan evine baskın düzenledi. Evde arama yapan İsrail askerleri, Cerrar'ı gözaltına aldı.
İsrail makamlarından Cerrar'ın gözaltına alınmasına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
İsrail askerleri tarafından 2 Temmuz 2017'de evinde gözaltına alınan Cerrar, "idari tutukluluk" bahanesiyle 20 ay hapiste tutulduktan sonra 28 Şubat'ta serbest bırakılmıştı.
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