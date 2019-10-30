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Türkiye'nin haklı çıkışı Yunanistan'ı rahatsız etti! AB'ye ağladı...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.10.2019 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019
TÜRKİYE'NİN HAKLI ÇIKIŞI YUNANİSTAN'I RAHATSIZ ETTİ!

Yunanistan Başbakanı Kiryakos , 'nin Yunanistan’ın düzensiz göçmenleri Türkiye’ye ittiğine dair açıklamasına yanıt verdi. Türkiye'nin göçmenlerle sürekli kendilerini tehdit ettiğini öne süren Miçotakis Avrupa Birliği'ne (AB) sitem etti.

yaptığı konuşmada Avrupa Birliği'ne (AB) seslenerek '' kendi arzuları için sorununu araçsallaştırıyor. Türkiye Yunanistan'a atıfta bulunduğunda dikkatli olmalı. Bizi sürekli göçmenlerle tehdit ediyorlar'' ifadelerini kullandı.

''3 KITANIN SORUNUNU TAŞIYAMAYIZ''

Son göç dalgalarıyla Yunan adalarının nefes alamama haline geldiğini söyleyen Miçotakis ''Sınırlarımızı koruyoruz ve her zaman mazlumlara kucak açıyoruz. Ancak bir ülke üç kıtanın sorununu taşıyamaz'' ifadelerine yer verdi.

Miçotakis, Avrupalılar ile Araplar arasında daha fazla koordinasyona ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

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