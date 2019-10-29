Milli Savunma Bakanlığından Türkiye-Rusya çalışmalarına ilişkin açıklama
Milli Savunma Bakanlığı, "Soçi’deki mutabakat çerçevesindeki faaliyetleri planlamak üzere Ankara’ya gelen Rus askeri heyeti ile ikinci gün çalışmaları tamamlandı." dedi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara'ya gelen Rus Askeri Heyeti ile ikinci gün çalışmaları tamamlandı." bilgisini paylaştı.
İşte Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Suriye konusunda imzalanan mutabakat muhtırasının maddeleri:1. Her iki taraf Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasına ve Türkiye'nin milli güvenliğinin korunmasına olan bağlılıklarını teyit ederler.
2. Terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etme ve Suriye topraklarındaki ayrılıkçı gündemleri boşa çıkarma yönündeki kararlılıklarını vurgularlar.
3. Bu çerçevede, Tel Abyad ve Ras Al Ayn'ı içine alan 32 km derinliğindeki mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki yerleşik statüko muhafaza edilecektir.
4. Her iki taraf Adana Anlaşması'nın önemini teyit eder. Rusya Federasyonu mevcut koşullarda Adana Anlaşması'nın uygulanmasını kolaylaştıracaktır.
5. 23 Ekim 2019, öğlen saat 12.00'den itibaren, Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları, Barış Pınarı Harekat alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına, YPG unsurları ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 km'nin dışına çıkarılmasını temin etmek üzere girecektir. Bu işlem 150 saat içinde tamamlanacaktır. Aynı saat itibarıyla, mevcut Barış Pınarı Harekat alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 km derinlikte Kamışlı şehri hariç Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacaktır.
6. Münbiç ve Tel Rıfat'tan bütün YPG unsurları silahlarıyla birlikte çıkarılacaktır.
7. Her iki taraf terörist unsurların sızmalarının önlenmesinin temini için gerekli tedbirleri alacaktır.
8. Mültecilerin güvenli ve gönüllü şekilde geri dönüşlerini kolaylaştırmak maksadıyla ortak çalışma yapılacaktır.
9. Bu muhtıranın uygulanmasını gözetmek ve koordine etmek amacıyla müşterek bir denetim ve doğrulama mekanizması ihdas edilecektir.
10. Taraflar Astana Mekanizması çerçevesinde Suriye ihtilafına kalıcı bir siyasi çözüm bulunması amacıyla çalışmalarını sürdürecek ve Anayasa Komitesi'nin faaliyetlerini destekleyecektir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- 10 adrese baskın! Tutuklandılar...
- Şehit Korkmaz’ın cenazesinde CHP'li vekilden skandal görüntü
- Emine Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
- Bakan Akar flaş 'terör örgütü' YPG açıklaması
- Tel Abyad hastanesi hasta kabulüne başladı
- Filistin ve Umman'dan Erdoğan'a 29 Ekim mesajı
- Donanma gemileri vatandaşların ziyaretine açıldı
- O ülke şokta! Başbakan istifa etti
- Terör ve kaçakçılıkla mücadelenin kadın kahramanları
- Schumi için kahreden sözler!
- Milli Savunma Bakanlığından Türkiye-Rusya çalışmalarına ilişkin açıklama
- SON DAKİKA: Trump'tan flaş açıklama: Bağdadi'nin yerine gelecek kişi de öldürüldü
- SON DAKİKA: Yemen Savunma Bakanı Makdisi'ye füzeli saldırı!
- Şehit Teğmen Kamuran Ablak için Kocaeli Gölcük'te cenaze töreni
- Tuzla'da kimyasal paniği! Ekipler olay yerine sevk edildi
- Klasik otomobillerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konvoyu
- THY'nin Siirt-Ankara uçak seferleri başladı
- Bakan Hulusi Akar'dan flaş açıklamalar: YPG'nin Barış Pınarı Harekat Bölgesinde kaldığı gözüküyor!
- İran'dan vatandaşlarına Irak'a seyahat uyarısı
- JÖAK'tan nefes kesen helikopterli Cumhuriyet Bayramı gösterisi
- 29 Ekim kutlamaları: Başkan Erdoğan Beştepe'de tebrikleri kabul etti
- Başkan Erdoğan'a Anıtkabir'de sevgi seli: Türkiye seninle gurur duyuyor |Video