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ABD'den S-400 açıklaması! Tarih verdiler...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.10.2019
ABD'DEN S-400 AÇIKLAMASI! TARİH VERDİLER...

'dan sürpriz açıklaması geldi. Pentagon, ’nin ’dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerini bu yılın sonuna kadar faaliyete geçirmesini bekliyor. İlk S-400 teslimatı 'da başlamıştı.

ABD 'nın () Satın Alma ve İdame İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord, gazetecilere yaptığı açıklamada, 'nin sistemlerini yıl sonuna kadar faaliyete geçirmeyi beklediklerini söyledi.

Eylül 2017'de , Türkiye'nin S-400 sevkiyatını öngören anlaşma kapsamında 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2.5 milyar dolar karşılığında satın aldığını açıklamıştı.

S-400 sözleşmesi, Türkiye tarafına kısmi üretim teknolojilerinin devredilmesini öngörüyor.

İlk teslimatlar 'da başlamıştı.

Rusya'dan flaş S-400 açıklaması RUSYA'DAN FLAŞ S-400 AÇIKLAMASI
Rusya'da yapılan tatbikatta S-400'lerin ateşlendiği an kameralara yansıdı RUSYA'DA YAPILAN TATBİKATTA S-400'LERİN ATEŞLENDİĞİ AN KAMERALARA YANSIDI
Rusya'da yapılan tatbikatta S-400'lerin ateşlendiği an kameralara yansıdı RUSYA'DA YAPILAN TATBİKATTA S-400'LERİN ATEŞLENDİĞİ AN KAMERALARA YANSIDI

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