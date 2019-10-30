ABD'den S-400 açıklaması! Tarih verdiler...
Giriş Tarihi: 30.10.2019
Pentagon'dan sürpriz S-400 açıklaması geldi. Pentagon, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerini bu yılın sonuna kadar faaliyete geçirmesini bekliyor. İlk S-400 teslimatı 12 Temmuz'da başlamıştı.
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Satın Alma ve İdame İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin S-400 sistemlerini yıl sonuna kadar faaliyete geçirmeyi beklediklerini söyledi.
Eylül 2017'de Rusya, Türkiye'nin S-400 sevkiyatını öngören anlaşma kapsamında 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2.5 milyar dolar karşılığında satın aldığını açıklamıştı.
S-400 sözleşmesi, Türkiye tarafına kısmi üretim teknolojilerinin devredilmesini öngörüyor.
İlk teslimatlar 12 Temmuz'da başlamıştı.
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